バ DENIM CAP L.BLU BLU セットバナナマン ニューエラ バ帽

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商品名：バDENIMCAP（L.BLU）状態：新品未開封購入先：バナナマンオフィシャルストア【注意事項】一度個人の手に渡っておりますので、極端にデリケートな方は購入をお控えください。購入後のキャンセル等はご遠慮ください。入金確認後、商品を発送させていただきます。商品到着後72時間以内に受取評価をされない場合は、悪い評価を付けさせていただきます。ご不明な点があればご質問ください画像盗用防止のために透かしを入れています。