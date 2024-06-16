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クロコダイル 二つ折り クロコダイル 財布 ウォレット ブラウン ワニ革
商品番号 D88182913894
商品名

クロコダイル 二つ折り クロコダイル 財布 ウォレット ブラウン ワニ革
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,197 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#shopAYAをご覧いただきありがとうございます‎☺︎♡✩̣̣̣̣̣ͯ┄•͙✧⃝•͙┄✩ͯ✩ͯ┄•͙✧⃝•͙┄✩̣̣̣̣̣ͯ✩̣̣̣̣̣ͯ┄•͙✧⃝•͙┄✩ͯ!!スペシャルプライス!!9399円　→　8499円!!!全商品送料無料!!☆まとめ買割☆　→　+200円引✩̣̣̣̣̣ͯ┄•͙✧⃝•͙┄✩ͯ✩ͯ┄•͙✧⃝•͙┄✩̣̣̣̣̣ͯ✩̣̣̣̣̣ͯ┄•͙✧⃝•͙┄✩ͯ【クロコダイル二つ折りクロコダイル財布ウォレットブラウン】になります☆♔∴♔商品説明♔∴♔こだわりのタイ産のクロコダイルを使用した二つ折り財布になります♫父の日母の日ギフト恋人大親友へギフトにぴったり。コンパクトな手持ちサイズで使い勝手も抜群。【材質】・外側：クロコダイル革（腹）・内側：牛革+ポリエステル♔∴♔新品未使用♔∴♔♔∴♔表記サイズ♔∴♔幅9.5cm長さ11.5cm厚み2cm♔∴♔カラー♔∴♔ブラウン♔∴♔注意事項♔∴♔᛭発送は匿名配送になります。᛭郵便局からの発送になりますので、土日祝の発送は出来かねます。᛭自宅保管になります。神経質な方は購入をお控えください。᛭空気清浄機完備の部屋で保管しておりまして、ペットの飼育もしておりません。᛭海外製品のため、小さな糸のほつれなどがある場合がございますが、ご了承ください。᛭寸法は平置きで計測致しております。計測の仕方によっては異なる場合がございます᛭光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。᛭こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。᛭その他注意点プロフィールに記載しておりますのでそちらもご確認をお願いします。上記にご了承いただける方のみご購入願います。THA300110
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