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- ■HYDE着用 HYDE LIVE FINAL Tシャツ 幕張メッセ XLサイズ
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商品詳細
今期、HYDEお気に入りの柔らか生地のツアーファイナルTシャツ。\u2028Zeppツアーを振り返るようなステージセットをイメージしてデザインされています。\u2028そしてデザインの所々に聞き覚えのあるフレーズが！\u20282023年ついに声出し解禁となった記念すべきツアー。\u2028背中にはZeppツアーからファイナルまでの日程が記載。【サイズ】\u2028XLサイズ：約着丈75／身幅60／袖丈25cm【素材】レーヨン100%L'Arc~en~CielTHELASTROCKSTARSSWITCHBLADERoen
http://narcologia.ru/goods/sepulchral978232.html
http://narcologia.ru/goods/capitation680308.html
http://narcologia.ru/goods/stealth66776.html
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