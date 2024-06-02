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■HYDE着用 HYDE LIVE FINAL Tシャツ 幕張メッセ XLサイズ
商品番号 I71589319114
商品名

■HYDE着用 HYDE LIVE FINAL Tシャツ 幕張メッセ XLサイズ
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今期、HYDEお気に入りの柔らか生地のツアーファイナルTシャツ。\u2028Zeppツアーを振り返るようなステージセットをイメージしてデザインされています。\u2028そしてデザインの所々に聞き覚えのあるフレーズが！\u20282023年ついに声出し解禁となった記念すべきツアー。\u2028背中にはZeppツアーからファイナルまでの日程が記載。【サイズ】\u2028XLサイズ：約着丈75／身幅60／袖丈25cm【素材】レーヨン100%L'Arc~en~CielTHELASTROCKSTARSSWITCHBLADERoen
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