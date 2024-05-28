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商品詳細
ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···CSR目立った傷等ございませんが、念の為プレイ用としております。
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【ポケカ】ブラッキーVMAX【CSR】S8B-245
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