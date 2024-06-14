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レトロ ヴィンテージ 名古屋ギター NAGOYA JAPAN クラシックギター
商品番号 J11441053568
商品名

レトロ ヴィンテージ 名古屋ギター NAGOYA JAPAN クラシックギター
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 3,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レトロヴィンテージ名古屋ギターNAGOYAJAPANクラシックギター18フレットビンテージオールドクラシッククラシカルVINTAGE昭和レトロギターアコースティック■サイズ■全長99㎝横幅37㎝古いものですのでフレット削れあり、ペグ錆び、打痕、小傷、汚れあり。リペア前提で御検討ください。写真にてご確認ください。梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください☺︎配送方法や日時に指定がある場合はご購入前にコメントでご連絡くださいませ^^*中古品ですので状態をご理解頂ける方お願い致します☺︎他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#楽器沢山あるよーfreedomSS102001★
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