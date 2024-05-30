エムピウ財布　　早い者勝ち‼️

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商品詳細
カラー···ブラウン素材···本革プエブロレザー使用期間は1.2ヶ月ほどですメルカリで新品未使用で50000円ほどで購入いたしました。新しい財布を購入したのでお譲りします。箱や説明書は捨ててないはずなのですが見当たりませんでした。本物であることは間違い無いです。
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