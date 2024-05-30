MONCLER モンクレール　Tシャツ　3Dロゴ　ビックロゴ　XS

MONCLERモンクレール3Dロゴ ビックロゴ Tシャツ◾️カラーホワイト◾️サイズ（XS）※平置き実寸着丈約59㌢肩幅約40㌢身幅約43.5㌢袖丈約18㌢◾️素材コットン数回着用のみの未使用に近い商品です。状態はかなり良くプリントの剥がれやシミ、黄ばみはございませんが中古品の為、ご理解ある方のみご購入お願い致します。#MONCLER#モンクレール#モンクレ#Tシャツ#メンズ#レディース#ユニセックス



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