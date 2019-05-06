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田中将大 直筆サイン キャップ
商品番号 G11997364752
商品名

田中将大 直筆サイン キャップ
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 18,236 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東北楽天ゴールデンイーグルス、田中将大投手の直筆サインキャップです。昔NPBで月間MVP予想クイズというのがあって、それで当たったものです。未使用ですが、素人の保管ですので、ご理解のある方のみお願いします。東北楽天ゴールデンイーグルス田中将大サインボール直筆サインニューヨークヤンキースWBC侍ジャパン
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