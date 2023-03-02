【非売色】エドロバートジャドソン 二つ折り財布 小銭入れ ヌメ革

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EDROBERTJUDSONのHalfWallet。カラーはライトブラウン、ヌメ革です。定価は38500円ですが、現在この色は公式サイトでは販売されていません。革が馴染み、触り心地がなめらかです。革のスレも味のあるデザインのようになっているところがあります。●サイズ：縦幅9.5cm横幅10.5cm(開くと倍になります)●付属品：本品のみです。万が一にも濡れないように梱包します。●その他、注意事項：写真にあるように傷や汚れなどがありますので、写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。