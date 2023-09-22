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藤井風　アジアツアー　Blue顔Tシャツ
商品番号 K81622116803
商品名

藤井風　アジアツアー　Blue顔Tシャツ
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 5,659 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ご覧いただきありがとうございます☆藤井風さんのアジアツアーでのTシャツです。Blue顔Tシャツの迫力あるTシャツです！・新品・未開封・未使用です！・出品サイズLサイズ　身丈750mm/身幅610mm/　肩幅530mm/袖丈235mmビックシルエットになってます。アジアツアーに参戦できなかった方、記念にいかがでしょうか？よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/procurement781333.html
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