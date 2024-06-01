NEW ERA 9TWENTY MOMA × ヤンキース☆新品　ベージュ

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商品詳細
* 商品説明 *NewEra9TWENTYのニューヨークヤンキースのベースボールキャップです。MoMAのロゴが入ったスペシャルバージョンです。色はベージュです。アジャスター付ですので、フリーサイズです。新品のお品です。購入前によく確認しましたが、わずかなほつれや汚れ等、神経質な方のご入札はご遠慮願います。喫煙者やペットもいないため、気になる臭いもありません。値下げ交渉はご遠慮ください。時期がくれば値下げします。* 発送方法 *発送は定形外郵便にて発送します。カラー···ベージュ形···ベースボール
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