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NEW ERA 9TWENTY MOMA × ヤンキース☆新品　ベージュ
商品番号 Q56038698471
商品名

NEW ERA 9TWENTY MOMA × ヤンキース☆新品　ベージュ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,722 円
在庫状況 あり

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商品詳細

*　商品説明　*NewEra9TWENTYのニューヨークヤンキースのベースボールキャップです。MoMAのロゴが入ったスペシャルバージョンです。色はベージュです。アジャスター付ですので、フリーサイズです。新品のお品です。購入前によく確認しましたが、わずかなほつれや汚れ等、神経質な方のご入札はご遠慮願います。喫煙者やペットもいないため、気になる臭いもありません。値下げ交渉はご遠慮ください。時期がくれば値下げします。*　発送方法　*発送は定形外郵便にて発送します。カラー···ベージュ形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/navigate264130.html
http://narcologia.ru/goods/stealth146076.html
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