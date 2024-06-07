666 3連ヘキサゴンスタッズベルト サイズＬシックスシックスシックス ...

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666ヘキサゴンスタッズベルト歳とったんで手放します。状態は写真を見て判断して下さい。カッコ良すぎます！傷はありますが、致命的なものはなく、バリバリ使えます！タイトなパンツに合わせたら最高ですね！カラー···ブラック素材···本革