666 3連ヘキサゴンスタッズベルト サイズＬシックスシックスシックス ...

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商品詳細
666ヘキサゴンスタッズベルト歳とったんで手放します。状態は写真を見て判断して下さい。カッコ良すぎます！傷はありますが、致命的なものはなく、バリバリ使えます！タイトなパンツに合わせたら最高ですね！カラー···ブラック素材···本革
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