【美品・保存袋付】ドルチェ\u0026ガッバーナ　レザー　ブラック　ロゴバックル　ベルト

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商品詳細
商品はUSED品・もしくは保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。他にもバッグやサイフを出品中です。是非ご覧下さい☺︎︎︎︎#selectshopGKの全商品#selectshopGKの小物★商品購入先株式会社エコリングが開催する業者専用のオークションにて購入しました。プロの鑑定士により二重鑑定しており、確実な正規品です。◯ブランドドルチェ\u0026ガッバーナ○アイテムベルト○サイズ約全長98cm幅3.5cm平置き実寸。(多少の誤差はご了承下さい)○状態写真最後若干のスレございますが、その他目立った傷や汚れ等なくUSED品としてはなかなかの美品です。○付属品保存袋○カラーブラックシルバー画像参照○配送・梱包梱包材はなるべく再利用のものを使用しております。仕事の都合で発送が遅れる場合は取引ページにてご連絡致します。管理番号233575629ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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