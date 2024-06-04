ポケモンカード　トップサン　シャワーズ、サンダース、ブースターセット　裏青

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ポケモンカード トップサンのシャワーズ、サンダース、ブースターのセットになります。裏面は青色です。20年以上前のものになり自宅保管していました。比較的綺麗に保管していたと思いますが、写真にてご確認ください。中古品にご理解ある方、ご購入お願いいたします。バラ売りは考えていません。返品対応は致しかねます。