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ポケモンカード　トップサン　シャワーズ、サンダース、ブースターセット　裏青
商品番号 G47270833291
商品名

ポケモンカード　トップサン　シャワーズ、サンダース、ブースターセット　裏青
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,765 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　トップサンのシャワーズ、サンダース、ブースターのセットになります。裏面は青色です。20年以上前のものになり自宅保管していました。比較的綺麗に保管していたと思いますが、写真にてご確認ください。中古品にご理解ある方、ご購入お願いいたします。バラ売りは考えていません。返品対応は致しかねます。
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