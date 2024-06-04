auberge　RENE　美品

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柄・デザイン...無地カラー...ブルー袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春、夏、秋着用回数は2回。サイズが合わないと感じたため出品。ヴィンテージスエットの中でもレアなディテールのフリーダムスリーブを組み込んだラクランスリーブTシャツ。リブも途中でアベスを変えるヴィンテージ仕様です。60双糸のスーピマコットンに特殊なガス焼きという表面の毛羽を炎で焼いてしまう加工を糸の段階で施し、その糸を2本引き揃えて超度詰め天竺を編み立てています。ガス焼きの特徴であるシャリっとした質感は極めて夏向き、肌離れも良く爽やかに着用できます。