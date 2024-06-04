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USA製　90's〜 carhartt 6パネル　キャップ
商品番号 W54953818250
商品名

USA製　90's〜 carhartt 6パネル　キャップ
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 6,768 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用ですが古いものなのでデッドストック品にご理解ある方に。ツバも横に広さがあるので日本人でもカッコよく着用できるシルエットです。サイズ表記　onesizefitsall(後ろで調節できます)素材　コットン製造　アメリカ製(madeinUSA)✳︎我が家にはわんこがおり取りきれない毛の付着の可能性、細かなスレや汚れなどの見落としの可能性があります。中古品、ビンテージ品にご理解ある方に。発送は簡易包装で圧縮し匿名配送のヤマトまたは郵便局どちらかで発送となります。他にもダブルニーペインターパンツやカバーオール、デトロイトジャケットも出品予定です。
http://narcologia.ru/goods/symmetric619745.html
http://narcologia.ru/goods/navigate276630.html
http://narcologia.ru/goods/diamond160758.html
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