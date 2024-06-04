USA製　90's〜 carhartt 6パネル　キャップ

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未使用ですが古いものなのでデッドストック品にご理解ある方に。ツバも横に広さがあるので日本人でもカッコよく着用できるシルエットです。サイズ表記 onesizefitsall(後ろで調節できます)素材 コットン製造 アメリカ製(madeinUSA)✳︎我が家にはわんこがおり取りきれない毛の付着の可能性、細かなスレや汚れなどの見落としの可能性があります。中古品、ビンテージ品にご理解ある方に。発送は簡易包装で圧縮し匿名配送のヤマトまたは郵便局どちらかで発送となります。他にもダブルニーペインターパンツやカバーオール、デトロイトジャケットも出品予定です。