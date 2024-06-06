80s KMFDM tシャツ バンド　バンドtシャツ USA アメリカ製

Size(サイズ) XLBackLength(着丈)64.5cmArmpittoArmpit(身幅) 55cmShouldertoShoulder(肩幅) 50cmSleeveLength(袖丈) 17cmCondition90/100状態良好です！小さいピンホールが2箇所あります！Don’tBlowYourTopは、ドイツのインダストリアル・バンドKMFDMの3枚目のスタジオ・アルバムで、1988年2月12日にキャッシュ・ビート・レコードからリリースされました！KMFDMの中でもかなり貴重な80sの個体となっております！80sのtシャツの特徴として、かなり小さめが多いですが今回入荷した個体はサイズがXLと最高です！KMFDMはまだまだ他のバンドに比べて、認知度が低い分他の人と被る可能性は低いと思います！#vintage#90s#00s#tee#t-shirt#shirt#movie#anime#skate#pixar#band#art#fashionvictim#oneita#stanleydesantis#anarchicadjustment#gap#oldgap#ralph#supreme#stussy#mohair#sears#akira#lainmask#pulpfiction#trainspotting#atp#ヴィンテージ#ビンテージ#オールド#Tシャツ#プロモ#ムービー#アニメ#アート#バンド#レギュラー#ゲーム#ディズニー#アキラ



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