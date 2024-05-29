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- 激レア ヴィンテージ 80s ハンテン ジャガードボーダーTシャツ
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商品詳細
80sのオールドハンテンのジャガードボーダーTこのような複雑なジャガード柄は得に珍しく市場でもほとんど見られなくなりました。女性にもおすすめです。サイズ表記 M実寸で肩幅42cm身幅51cm着丈61cm袖丈26cm参考にしてください。ほつれを手直ししてます。6枚目の画像を確認下さい。柄・デザイン···ボーダーカラー···ネイビー袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋
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