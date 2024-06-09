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マイケルコース　リバーシブルベルトUSサイズM MKシグネチャー白　ゴールド
商品番号 A44496193655
商品名

マイケルコース　リバーシブルベルトUSサイズM MKシグネチャー白　ゴールド
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

金具を取り外すことなく、金具部分を軽く引っ張りながら回転させて、リバーシブルとしてご使用いただけます。サイズ：USM(W78〜93㎝)全長　　　　　約100㎝ベルト幅　　　　3㎝バックル金具　　5.5×4.5㎝金色ベルト穴　　　　2.5㎝間隔で7個カラー：白のシグネチャー柄　　　　白の無地ハワイで購入しましたコメント無し、即購入OKです！
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