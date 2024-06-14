オススメ！カルバンクライン　プリントロゴ　半袖Tシャツ　人気カラー　90s

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こんにちは#RITOBURIです＊□フォロー割・2000～4999円:200円off・～9999円:300円off・10000円～:400円off□リピート割→10%off□おまとめ割→2着以上の購入で一着あたり150円off通年活躍の機会が多いTシャツをデザインを厳選し大量入荷！当店では一着一着のサイズ感、デザイン、着こなし方までを考え抜きアメカジ、ストリートテイストからトレンドライクなだっぽりとしたサイズ感までをセレクト！ブランドはナイキ、アディダス、ポロラルフローレン、NFLなどの4大リーグをはじめとし、その他デザインTは人気のプロクラブ、ヘインズ、アルスタイル、ギルダンなどの信頼のおけるボディがほとんど。ほぼ毎日着用するTシャツだからこそこだわりたい。そんなお客様に向けてとっておきのデザインをラインナップしております^^どれもがインポートの一点物古着、多くのデザインが混在する中から間違いのない物だけを厳選している為当店に限らずお洋服を選ぶ時の参考にして頂けると思います。【〇〇色の超ビッグサイズTを探しています！何かいいデザインありますか？】とお問い合わせ頂ければ迅速丁寧にご紹介させて頂きますのでお気軽にお問い合わせください、自慢の多数ラインナップの中からお客様一人一人に合ったデザインをご提案させて頂きます＊もちろん、カーハートやディッキーズをはじめとする相性のいいデニムやワークパンツ、オーバーオール、ミリタリーパンツもご相談OK！コーデの提案も承っておりますのでぜひご活用ください^^#RITOBURItops←トップス一覧です＊●サイズ：タグ切れの為不明(JapanM-L相当)肩幅49cm身幅50cm着丈70cm●素材：タグ切れの為不明●状態：古着ですが状態は良好です。写真にて状態、風合いをご確認ください。【自己紹介】LBLittlebridgeは各種定番レギュラーから希少なヴィンテージ古着、ハイセンスノーブランド古着までを取り扱う古着専門店です。一着一着を厳選し、お客様のニーズに応えて行きます。モデルスタッフ着用画像でよりイメージを鮮明に、お客様に価値のある体験をご提案させて頂きます。