BAO BAO ISSEY MIYAKE mini BOOK WALLET

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BAOBAOISSEYMIYAKEminiBOOKWALLET・カラー：ブラック(16)・素材 塩化ビニル樹脂・サイズ（約） 縦9.5×横11cm・小銭入れ 1個・カード入れ 2個購入いたしましたが微妙に違かったため出品致します。使用はしておりませんが、保管時に箱などから出しておりますたので表面に微キズがごさいます。正規の証拠と思い、うちタグとっておりますが撮り切れず。ついていることの確認だけお願い致します。カラー···ブラック