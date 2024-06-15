フェラガモ　長財布　メンズ　ラウンドファスナー　ジッピー　人気ブランド　黒本革

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⭕24時間以内に発送させて頂きます⭕※数日で売れない場合は削除させて頂きます※ご来店誠にありがとうございます。当店は七福屋が運営する開業12年の高品質ブランド品専門店です。複数のベテランスタッフによる真贋鑑定を複数回行っておりますので100％の正規品のみ出品しております。どうぞご安心してお買い求め下さいませ。※革の質感、ボタンなど金具の素材＆刻印、縫い目、製造番号など細部に至るまで完璧な鑑定作業を行っております。●定番の超人気デザインです●格安出品の為早い者勝ちです●商品整理の為格安出品ですブランド名： サルヴァトーレ フェラガモサイズ:横19cm 縦9cm 奥行き2.5cm色:黒 本革 カーフレザー仕入れ先：古物許可証所持者のみ参加可能な業者オークション新品参考価格：83500円付属品:無し●商品状態●外観:多少革の型崩れ、ヨレがありますが大きな ダメージは無く比較的綺麗です。 目立つ角スレもありません。内観:目立つダメージ無く比較的綺麗です。小銭入れ:使用感少なくとても綺麗ですファスナー:問題なくスムーズに開閉します●その他コメント●フェラガモらしい上品なデザインです。定番の超人気デザインですできる男のマストアイテムです男女兼用のユニセックスデザインですルイヴィトンやプラダ、ブルガリ、シャネル、グッチなども出品中です！ラウンドファスナー長財布 ジッピーウォレット長財布ジップアラウンド長財布マトラッセマテラッセ柄・デザイン...無地財布形...長財布素材...本革カラー...黒190