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NIKE JORDAN WHY NOT ZER0.4 PF ジョーダン 28㎝
商品番号 F71731834702
商品名

NIKE JORDAN WHY NOT ZER0.4 PF ジョーダン 28㎝
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKEJORDANWHYNOTZER0.4PFナイキジョーダンワイノットZer0.4PFメンズバスケットボールシューズ28ｃｍ画像の通り非常にきれいな状態ですがユーズド品であることをご理解いただける方お願いします。楽天等でもこのサイズは品切れとなってます。着払いになりますがよろしくお願いします。
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