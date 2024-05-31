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forme short wallet babycalf Black 別注
商品番号 W35305730753
商品名

forme short wallet babycalf Black 別注
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 20,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FORME(フォルメ)のショートウォレット(内側BABYCALF)(ベビーカーフブラック)です。インラインモデルはファスナーとバネホックがゴールドですが、本品はシルバーの別注品となっております。現物写真は5〜8枚目に掲載しております。カーフレザーのなかでも、生後３ヶ月以内の子牛から取れる革は「ベビーカーフ」を使用したショートウォレットです。カーフレザーとベビーカーフレザーの違いを比べると、ベビーカーフの方が柔らかく、キズも少なく、赤ちゃんの肌のようにスベスベしていて滑らかな手触りです。ベビーカーフは取れる量が極端に少ない為、希少価値がとても高く、カーフレザーのなかでも一番最高級のものがベビーカーフです。定番的に展開をしているHandwalletをベースに、お札を二つ折りにせず収納出来るように制作された\"Shortwallet\"です。内側も同じくベビーカーフを使用しています。二つ折りにしたお札を入れるという制約がなくなった為、Handwalletよりも小さいサイズになっていますが収納もしっかり出来るよう設計されています。細かなステッチやコバ塗りなど細部まで美しい仕上りになっています。カラー...ブラック素材...本革財布形...二つ折り
http://narcologia.ru/goods/reproduce29655.html
http://narcologia.ru/goods/moisture766669.html
http://narcologia.ru/goods/calling911450.html

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