forme short wallet babycalf Black 別注

FORME(フォルメ)のショートウォレット(内側BABYCALF)(ベビーカーフブラック)です。インラインモデルはファスナーとバネホックがゴールドですが、本品はシルバーの別注品となっております。現物写真は5〜8枚目に掲載しております。カーフレザーのなかでも、生後３ヶ月以内の子牛から取れる革は「ベビーカーフ」を使用したショートウォレットです。カーフレザーとベビーカーフレザーの違いを比べると、ベビーカーフの方が柔らかく、キズも少なく、赤ちゃんの肌のようにスベスベしていて滑らかな手触りです。ベビーカーフは取れる量が極端に少ない為、希少価値がとても高く、カーフレザーのなかでも一番最高級のものがベビーカーフです。定番的に展開をしているHandwalletをベースに、お札を二つ折りにせず収納出来るように制作された\"Shortwallet\"です。内側も同じくベビーカーフを使用しています。二つ折りにしたお札を入れるという制約がなくなった為、Handwalletよりも小さいサイズになっていますが収納もしっかり出来るよう設計されています。細かなステッチやコバ塗りなど細部まで美しい仕上りになっています。カラー...ブラック素材...本革財布形...二つ折り



2023AW forme short wallet baby calf | Roxanne



Forme short wallet | labiela.com



forme Short wallet – Baby Calf-



forme（フォルメ）｜Short Wallet - Black（Baby Calf）× Lt.Brown ...



forme × twelve -Short Wallet- | twelve blog



forme Short wallet – Baby Calf-



forme / 別注 Horween Calf Short wallet｜nest Robe ONLINE SHOP



forme（フォルメ）｜Short wallet - Baby calf（Black×Black）｜通販 ...



forme / Short Wallet Horween Cordovan&Class / T...



即完モデル】Forme short wallet-



forme / Short wallet col.Baby calf Black , Baby calf Black × SHF ...



forme / Short Wallet / baby calf | Tibetan Mark...



大人気コラボミニ財布に新作。抜群の実用性と深みのあるネイビーが最高 ...



forme / Short wallet



forme / Short Wallet / baby calf | Tibetan Mark...