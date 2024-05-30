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- 沖縄三線 本蛇皮 ハードケース付き！付属品多数！
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。沖縄三線 本蛇皮 ハードケース付きになります。付属品バチ、CD、本、チューナーなどになります。詳しくは1枚目の写真をご覧ください。写真の物が全てになります。状態目立った傷なく綺麗な状態ですが、写真にて傷、汚れなどをご確認下さい配送は梱包材に包み、配送させて頂きます中古品ですのでご理解のほどお願いいたします。几帳面な方、神経質な方のご購入はご遠慮ください
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