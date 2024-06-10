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【匿名配送❣】PRADA プラダ レザー 長財布
商品番号 K89112641454
商品名

【匿名配送❣】PRADA プラダ レザー 長財布
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 37,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プラダ長財布ブラック2022年の11月に百貨店にて購入したものです。数回使用いたしましたが、大きな傷もなく美品です。【ゆうパケットポストにて発送します❢】こちらのトライアングルロゴ付きの長財布は、在庫が少なく希少なためこちらの価格にて出品させて頂いております。エナメルメタルのトライアングルロゴをあしらった、エレガントな「サフィアーノ」レザー(牛革)のファスナー付財布。内側に収納部分3個、ファスナー付ポケット1個、カードホルダー12個を備えています。商品品番:2ML317_QHH_F0002ファスナー開閉式エナメルメタルのトライアングルロゴ付カードホルダー12個札入れ3個内側にファスナー付小銭入れモアレと「サフィアーノ」レザー(牛革)のライニング高さ:20cm幅:10.3cm●素材レザー●付属品箱、購入カードをお付けしますが、不要の場合はお値引き出来ますのでコメントください。●注意事項傷や汚れなど、ほぼありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。#PRADA#プラダ#サフィアーノレザー#トライアングルロゴ付#財布
http://narcologia.ru/goods/flight945928.html
http://narcologia.ru/goods/rouge715610.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral220032.html

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