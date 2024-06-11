美品【ボッテガヴェネタ】マキシイントレチャート　長財布　札入れ　ブラック

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商品詳細
○アイテムBOTTEGAVENETAボッテガヴェネタ マキシイントレチャートコンチネンタルウォレット 長財布 札入れカード入れ 編み込みメッシュ ニつ折り折り財布 イタリア製 ブラック 黒 メンズレディース ユニセックス男女兼用レザー本革BOTTEGAVENETAの新しい大きめのイントレチャートが人気の二つ折り長財布・札入れです。高級レザーを丁寧な手作業で編み込んだイントレチャート。お色は人気のブラック。カード派やコインケースと別にして使用される方に◎○サイズ縦18cm横9cm幅1cm※平置き実寸での採寸となります。その他の採寸のご要望があればお気軽にご連絡くださいませ。○状態目立った汚れもなくまだまだご活躍いただけます。○カラー黒 ブラック○素材詳細は写真をご確認くださいませ。○配送配送費削減のため簡易包装にて発送いたします。梱包にご希望があればご連絡くださいませ。管理番号：A10000◇◇ご購入まえにプロフィールをご一読くださいませ◇◇#【ブランド古着】ネクストブロードバンド
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