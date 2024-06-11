タータンチェック フィールドキャップ / THE NORTH FACE

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これからの秋コーデにアクセントとして。即購入可タータンチェックが特徴的な6パネルキャップ●タータンチェック柄のカルゼ素材を使用した6パネルキャップ●リサイクルポリエステルとコットンの混紡糸を使用したカルゼ生地の立体的な畝と光沢感が特徴●バイザー部分はブランドの定番素材、65/35ベイヘッドクロスを使用●内側に乾きやすい生地を使用し蒸れを軽減●フロントにTHENORTHFACEロゴ刺繍●レザーベルトを使用●ワンポイントデザインとしてパープルカラーのロゴピスネームを配置※掲載画像の商品の色味は、屋外や屋内の光の照射や角度により実物と色味が異なる場合がございます。また表示のサイズ感と実物は若干異なる場合もございますので、予めご了承ください。※着用、お取り扱いの際は、商品についている品質表示とアテンションタグを必ずご確認下さい。