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ボッテガヴェネタ　ベルト　グリーン
商品番号 A84206928006
商品名

ボッテガヴェネタ　ベルト　グリーン
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 5,670 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボッテガのベルトになります。若干の使用感はございますが深刻なダメージはございません。35インチの90cmになります。
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