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ヴィンテージ　バンダナ　ペイズリー　エレファント　上鼻
商品番号 T19636587932
商品名

ヴィンテージ　バンダナ　ペイズリー　エレファント　上鼻
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージ・バンダナ60sウエスタン,ネイティブヴィンテージバンダナエレファントペイズリー◆商品詳細RN：-エレファント　上鼻モデル　トランクアップサイズ詳細縦：57ｃｍ横：49ｃｍ状態・コンディション/良好カラー：ネイビー　3色刷り薄パープルとホワイトとネイビー素材：コットン100%MadeinU.S.A(3辺がシングルステッチ1辺セル）デッドストック他にもバンダナたくさん出品しています。
http://narcologia.ru/goods/ambassador264206.html
http://narcologia.ru/goods/protein916034.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant95582.html

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60's エレファントブランド ペイズリー柄 バンダナ 上鼻

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