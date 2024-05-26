美品 dunhill ダンヒル 長財布 ラウンドジップ エンジンターン カドガン

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dunhillダンヒル長財布ラウンドジップエンジンターンカドガンブランドdunhillダンヒル定価92,800円税込品名カドガンエンジンターンジップコートウォレットカラーライトグリーン×ブラック×ライトブルーサイズ幅約9.5cm×高さ約19cm×マチ約2cm仕様小銭入れ1、札入れ2、カードスロット8、フリーポケット2素材本革購入場所ダンヒル正規店付属品 ギャランティーカード新品購入後、結婚式で一度使用して保管しておりました。コパ剥がれもありません。使用時の傷が僅かにあります。写真を御覧ください。デリケート素材の為、使用時の傷み、初期傷、シワ、へこみなどある場合がございます。心配な点は、写真にてご確認、もしくはコメントをよろしくお願いします。中古とご理解の上、御入札願います。個人出品の為、完璧な商品をお求めの方、細かな事を気にされる方はご購入をお控え下さい。以上、ご理解ある方のみご購入をお願いします。財布形···長財布素材···本革