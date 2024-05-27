Kolor 2022ss SHOUJOMANGA Tシャツ

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商品詳細
Kolor2022ssSHOUJOMANGATシャツ少女漫画という大胆なテーマとアート性の高いグラフィックプリントが特徴のTシャツ。身幅が広めで着丈の短いボックスシルエット。✳︎一度だけ着用しただけの美品です。◆サイズ 3身幅 62着丈.66肩幅.52袖丈22柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···クルーネック
http://narcologia.ru/goods/procurement733033.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly977184.html
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