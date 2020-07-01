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新品 fyah × CRIMIE クライミー スタッズレザーベルト コラボ
商品番号 W43190037067
商品名

新品 fyah × CRIMIE クライミー スタッズレザーベルト コラボ
ブランド名 クライミー
特別価格 税込 3,686 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CRIMIEの刻印は入っていませんがCRIMIEの店舗で購入した物です。作りがしっかりしていて高級感があります。未使用ですが素材の特性上、細かいスレやシワはご理解ください。サイズ36対応実寸84-94cm幅2,5cmカラーBLACKMSMLCaleeCootieRADIALLNeighborhoodRUDO等好きな方におすすめです。
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