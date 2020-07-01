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商品詳細
CRIMIEの刻印は入っていませんがCRIMIEの店舗で購入した物です。作りがしっかりしていて高級感があります。未使用ですが素材の特性上、細かいスレやシワはご理解ください。サイズ36対応実寸84-94cm幅2,5cmカラーBLACKMSMLCaleeCootieRADIALLNeighborhoodRUDO等好きな方におすすめです。
http://narcologia.ru/goods/septet720819.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis640644.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial929316.html
新品 fyah × CRIMIE クライミー スタッズレザーベルト コラボ
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