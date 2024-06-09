ディズニー ヴィランズ スノーグローブ スノードーム オルゴール 希少品



【希少】 ディズニー ヴィランズ スノーグローブ スノードーム オルゴール | フリマアプリ ラクマ



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ディズニー悪キャラオールスターズのオルゴール付きスノーグローブになります。オルゴール曲はホーンテッドマンショングリムグリニングゴーストになります。飾っていた時にホコリが付着していましたが、かなり時間をかけて清掃したので綺麗だと思います。下記の部分に傷みがありますので写真でご確認下さい。【欠けのある所】ジャファー(帽子の先）マレフィセント(杖の先)キャプテンフック(帽子右側)パニック(羽)【色褪せ】クルエラ(上着の黄色)【サイズ】高さ22cm幅22cm奥行き21cm★即購入大歓迎★【状態】商品の状態、付属品等は写真や出品コンディションでご確認ください。（出品物と付属品は写真に写る物のみになります）中古品に付きご理解の上ご購入よろしくお願い致します。【価格交渉】フリマアプリなので多少は可能ですが希望金額のご提示お願いします。価格提示のない交渉は申し訳ありませんが対応出来ません。(※提示された金額によっては当方の判断でコメントのスルー又は削除する場合がございます。)【検品】出品前に動作確認が必要な物は検品し問題ないか確認してから出品しています。【梱包】リサイクルダンボールを使用し破損がないように梱包いたします。商品によっては商品パッケージにストレッチフイルム巻くだけの梱包やエアークッションとストレッチフイルム巻く梱包になります。基本破損しない用には梱包します。(簡易梱包)【発送】仕事の都合で数日家をあける時があるので配送予定日を4～7日に設定しています。基本家にいる時は1～2日で出荷いたします。【備考】価格交渉中でも購入が早い方を優先させていただきます。専用出品及びお取り置きはトラブル防止のため行っておりません。電地等は付属しませんので購入者様で用意してください。ペット飼育、タバコ無しです。北海道、沖縄は陸送や船便になるので到着に通常より日数がかかります。