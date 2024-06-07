早い者勝ち ‼️ 入手不可yzerr着用 BADHOP Breath Tシャツ

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BADHOPのBreathのTシャツメルカリで新品を購入し着用することはありませんでした。再販は二度となく、入手不可能です。BADHOPメンバーが全員愛用しています。L:着丈75cm/身幅56cm/肩幅52cm/袖丈20cmカラー···ブラック袖丈···半袖