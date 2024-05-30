Columbia コロンビア ボーダーTシャツ 半袖 グレー ベージュ

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商品詳細
コロンビアの90’sヴィンテージ半袖ボーダーTシャツです。古着屋で購入後1度も着用しておらず、比較的綺麗な状態です。身幅59cm着丈80cm柄・デザイン···ボーダーカラー···グレー袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋ぜひ他の出品もご覧ください。まとめてのご購入で少しお値下げ致します。
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