М\u0026M エムアンドエムキャップ

☆新品未使用☆完売品☆TAMAGAWADINER×MASSESMESHCAP●Color：BLACK●Size：FREE（スナップで調整可能）◎エムアンドエムとマシスとタマガワダイナーのトリプルコラボキャップ。◎フロントにTAMAGAWADINERのロゴが、バックにM\u0026M、MASSESのロゴが刺繍で入ります。◎マシスは長瀬智也さん、木村拓哉さん、エムアンドエムは木村拓哉さんがプライベートでも着用されているブランドです。チャレンジャーCHALLENGERポークチョップ RATSPORKCHOPSHOPSAMSSHOPSAMSショップサムズエムアンドエム M＆M長瀬智也木村拓哉 キムタク TOKIO チョッパー ラッツマシスMASSESキャプテンズヘルム CAPTAINSHELMCHALLENGERチャレンジャーNEIGHBORHOOD カットソーロンTロンティー長袖Tシャツラッツ RATSneighborhoodネイバーフッドWINDANDSEA エムアンドエム アクセサリーwindandseaウィンダンシーPORKCHOPポークチョップ キーチェーンキムタク木村拓哉長瀬智也マジックナンバー帽子キャップビーニーBeanieバケットコードトーカーズKODETALKERS