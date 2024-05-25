Black【BALENCIAGA】ハイブランドネクタイ　バレンシアガ bc555

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ご訪問ありがとうございます#ネクタイ販売マン ←タップパリのエレガンスを体現するフランスのラグジュアリーブランド【BALENCIAGA】からの一本。剣先約8.7cm※あくまでiPhoneでの撮影ですので実物とは誤差がある場合もありますのでご容赦ください。カラー···ブラック.グリーン色系柄・デザイン···花柄【セット値引き】・2本セットで500円・3本セットで700円・4本セットで1000円 値引きします沢山のご購入が嬉しいため、セット値引きしてます5本以上でも、さらに値引きは続きます(^。^)スーツはネクタイで決まりますワンランク上のネクタイで、人気者になっていきましょう絞って検索出来る便利なタグ付き↓#ネクタイ#ネクタイ販売マン#ネクタイ大好き#ネクタイ屋#BALENCIAGA#バレンシアガ#ファッション#ブランド #ハイブランド #高級ブランド#おすすめ #入学式 #入社式 #スーツ #シャツ#ビジネス #結婚式 #二次会 #パーティー#フォーマル#51__________________________________________他にも、グッチ(GUCCI)フェンディ(FENDI)ErmenegildoZegna（エルメネジルド・ゼニア)HERMES(エルメス)イヴ・サンローラン(YSL)PaulSmith(ポールスミス)dunhill(ダンヒル)burberry(バーバリー)CalvinKlein(カルバンクライン)ChristianDior(クリスチャンディオール)GIVENCHY(ジバンシイ)CELINE(セリーヌ)など、多数のブランド品を出品しております！是非ご覧下さい____________________________________________※プロフィール一読お願いしますセット希望無ければ、即購入可能です