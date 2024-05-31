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八戸学院光星高校野球部公式戦用帽子
商品番号 N56159928753
商品名

八戸学院光星高校野球部公式戦用帽子
ブランド名 エスエスケー
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

実際に使用していた為やや色落ちはありますが、型崩れなどはしていません。
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