STUSSY×STARTER コラボ　Snapback キャップ

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商品詳細
STUSSY×STARTERSロゴ SnapbackCAPカラー：ブラックサイズ：フリー実寸サイズ高さ：約12cm頭回り：約53.5~59.5cmサイドにはSTUSSYのストックロゴ、背面にSTARTERロゴが入るコラボCAPです。目立った汚れなど無く状態良いです。
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