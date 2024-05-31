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STUSSY×STARTER コラボ　Snapback キャップ
商品番号 G88527327391
商品名

STUSSY×STARTER コラボ　Snapback キャップ
ブランド名 スターター
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

STUSSY×STARTERSロゴ　SnapbackCAPカラー：ブラックサイズ：フリー実寸サイズ高さ：約12cm頭回り：約53.5~59.5cmサイドにはSTUSSYのストックロゴ、背面にSTARTERロゴが入るコラボCAPです。目立った汚れなど無く状態良いです。
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