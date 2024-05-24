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サイズフリー■新品■モンクレールGENIUS FRAGMENTダウンマフラー 黒
商品番号 S46184907512
商品名

サイズフリー■新品■モンクレールGENIUS FRAGMENTダウンマフラー 黒
ブランド名 モンクレール
特別価格 税込 23,322 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品はヨーロッパのモンクレール正規店購入の本物です。●手元にありますのですぐに発送可能です。●内側に認証タグがあるので、モンクレールのサイトから認証可能です。(ホログラムタグ、QRコードあり。)【ブランド】MONCLER(モンクレール)GEINIUSFRAGMENT(ジーニアスフラグメント)HIROSHIFUJIWARA(ヒロシフジワラ藤原ヒロシ)【モデル】ダウンマフラー(ユニセックス)09U-0001400-68950【素材】ナイロン100%【カラー】999(ブラック)【付属品】タグなど写真に写っているもの(付属品は輸送の際に生じた汚れやダメージがある場合がございます。また、着用の参考に着合わせた品や小物やハンガー,ショッピングバッグは含まれません。)【コンディション】新品未使用(輸送の際のシワや、チェックしてますが、細かい汚れ、細かいスレ等ある場合あります。)【サイズ】●サイズ(FREE)長さ約137.5cm、横幅約23cm【コメント】2018-2019AWモンクレール(MONCLER)ジーニアス(GENIUS)FRAGMENTラインのダウンマフラー(ユニセックス)です。藤原ヒロシさんのフラグメントを象徴するサンダーボルトロゴがデザインされております。ジー二アスラインは、傑出した8人のデザイナーが、モンクレールのアイコニックなダウンをキーワードに手掛けたカプセルコレクション(コラボレーション)です。●トラブル防止のため、プロフィールは必ずお読み下さい。●すり替え詐欺もあるようなので、発送前にシリアルナンバーをひかえますので、ご注意下さい。●実寸をのせておりますが、特にダウンは計測が難しく、多少の個体差もございますので、誤差はご勘弁下さい。●当商品は、正規店・直営店から購入しております。安心してご購入下さい。#moncler#モンクレール【MONCLER/モンクレール/GENIUS/ジーニアス/ダウンマフラー/FRAGMENTHIROSHIFUJIWARA/フラグメント/藤原ヒロシ】【メンズ/レディース/ユニセックス/2018-2019秋冬/AW/scarf/スカーフ/999/ブラック/黒】【09U-0001400-68950】
http://narcologia.ru/goods/stage262297.html
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http://narcologia.ru/goods/monophonic790112.html

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