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赤I stussy world tour Tシャツ　Wes Humpston
商品番号 S50692415365
商品名

赤I stussy world tour Tシャツ　Wes Humpston
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今探してもなかなか見つけられないものなので周りと被ることがないと思います。15年以上前のものです。価格は相場の半額くらいで設定しています。状態は画像でご確認お願いいたします。あくまで個人管理である事をご理解いただける方、ご検討をお願いいたします。他にもstussyのTシャツを出品しています。よろしくお願いいたします。
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