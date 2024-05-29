堂本剛　ヒフミヨ　ドルマンスリーブ　3枚セット　パープル　ブラック　ホワイト

断捨離につきなくなく出品します。大事にしてくれる方と巡り合いたいです。定価12,420-3枚37260-inishie」シリーズより新しい作品の登場です。oto2のシルエットを踏襲し風通りもよく、熱が篭りにくいオーバーサイズに。フロントは無地に丸いタグのみ。バックには「oto2」のプリントデザインを融合したカタカムナ文字のぐるぐるを。過去と今、礎。これからの未来に素敵な光が射すように願いを込めて...暑い時期には汗を吸収し乾きも速くサラっと肌離れがよく涼しく着ていただけるような生地を選び暑さが落ち着きましたら重ね着を楽しんでいただけるように襟、袖が広めなデザインにsizeは1sizehikari（blackprint）kage（whiteprint）yukari（whiteprint）の3color素材:コットン100%日本製新品未使用です。パッケージは若干のシワがあります。#kinkikids#堂本剛#堂本光一#ENDLICHERI☆ENDLICHERI#ENDRECHERI#SHAMANIPPON#剛紫#ヒフミヨ#hifumiyo柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···袖なしネック···Uネック季節感···春、夏、秋



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