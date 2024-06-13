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エルメスキャップ57Hロゴ
商品番号 L84915199032
商品名

エルメスキャップ57Hロゴ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 17,388 円
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商品詳細

素材···コットンカラー···ベージュ形···ベースボールmadeinFranceつば約7.5センチサイズ57エルメスのHロゴが左右に刺繍されております。後ろにエルメスロゴ入ったボタンでサイズ調節できます。表面はほとんど綺麗な状態ですが、つばの裏面サイドに擦った後あり、お写真でご確認の上ご購入お願い致します。尚返品ご容赦お願いしておりますことご理解頂ける方にご購入お願い致します。他にも出品しております中からご購入お考えの方はお安くさせて頂きますので、コメントお入れください。よろしくお願い致します。
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