【Louis Vuitton】ベルト★　メンズ　サンチュール　サイズ85/34

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商品詳細
ルイ・ヴィトンのベルトです。ビジネスシーンやカジュアルシーンなどで活躍します。定番デザインで、シンプルなのでとてもおしゃれです。お探しの方どうぞ！ブランド：ルイヴィトン商品名：ベルト サンチュールクラシック 色：ブラウン系シリアルナンバー：CT0997サイズ：・ベルト穴 73.5~83 cm 全長（約）カットして調整出来ます。・幅 ３cm・バックル 4×6 タテ×ヨコ状態：used品・レザー部擦れがあります。・金属部キズがあります。画像にてご確認ください付属品：なし中古品となりますのでご理解のある方の購入をお願いします。トラブル防止のため、ご不明な点や気になる点がありましたらコメントにてご連絡ください。※購入先はショップにて購入しています。素材···本革カラー···ブラウン
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