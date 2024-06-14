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【FUNNY】 WALLET CHAIN SE-1 ファニーウォレットチェーン
商品番号 B10928406171
商品名

【FUNNY】 WALLET CHAIN SE-1 ファニーウォレットチェーン
ブランド名 ファニー
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FUNNYORIGINAL　WALLETCHAIN『SE-1』FUNNYのオリジナルウォレットチェーンです数年使用しておらず自宅にて保管しておりました。廃番につき入手困難になってきています。素材：シルバープレート（ブラスの表面に分厚いシルバーコーティングが施されています。）サイズ：W:15mmH:450mmD:15mm重量：約135g※状態は画像でご確認ください。あくまで中古品ですので、ご理解のある方のみご購入をお願い致します。
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