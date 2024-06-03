新品未開封　藤井風　トートバッグ

ご覧頂き有難う御座います。藤井風さんのグッズエコバッグ/トートバッグライブで購入しました。新品、未使用、未開封です！購入しましたが使用する機会がなさそうなのでお譲り致します。折り畳んで発送致しますのでご了承願います。素敵なバックです♪宜しくお願いいたします。カーキーも出品中！即購入⭕️素材:ナイロンカラー:パープルサイズ：本体 約W570mm×H390mm×底マチ幅185mm持ち手 約全長560mm×幅35mm内ポケット(内寸) 約W195mm×H195mm素材：本体 ポリエステル100%持ち手 ポリエステル100%(本体内側PVCコーティング)トートバッグ バッグ LASA#藤井風グッズ バッグHEHNヘンレコ ヘンレコード藤井風CDアルバム ツアー HEHNRecordアジアツアー ライブ コンサート kaze



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