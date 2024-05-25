週末限定セール　ボッテガヴェネタ　クロコダイル　長財布

[商品名]ボッテガヴェネタ【定価50万以上】BOTTEGAVENETA/リアルクロコダイル/長財布/ラウンドファスナー/ラウンドジップ/ブラック/ダークブラウン[商品詳細]【状態】中古品【色】ブラック/ダークブラウン【素材】リアルクロコダイル【付属品】写真参照【仕様】札入れx2小銭入れx1カードポケットx8フリーポケットx2[実寸サイズ](素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。)縦：約10.5cm横：約19cmマチ：約2cm[商品コメント]小銭入れに汚れはありますがそれ以外は中古品としては状態も良いです。ただチャックの持ち手部分が取れかけていたので写真6枚目のように糸を巻いて補強しております。最高級品質のクロコダイルの長財布です！[注意事項]・働いている身なので質問など対応が遅くなることもありますので、ご了承願います。・中古品ということをご理解の上ご購入お願い致します。・お使いのモニターやスマートフォンの環境やスペックによって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える場合が御座いますので、ご了承願います。柄・デザイン···その他カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革



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