542 ルイヴィトン モノグラム　ベルト　茶色　ゴールド金具

awwm4400★★現在SALE中★★↓こちらをpush☆ブランド商品多数あり♪#ブランド品のりぶらS：新品同様に近いA：全体的に綺麗 傷(小)含むB:一般的な中古品 傷(中)含むC:使用感の強い中古品 傷(大)含むD:壊れジャンク☘️商品状態A71〜83cm穴あけすればMAX89cm幅5cm全長94cm☘️注意事項：商品到着後、写真に掲載がなかった。など、中古品を扱っており見落としなどもある可能性があります。写真より傷が目立つなどのクレームはやめてください。出来る限り全体を載せております。質問などで沢山確認ください！その為、完品を求める方などはご購入をお控えください。あくまでも中古品となりますので、ご理解いただける方に、気持ちよくお譲りいたします。☘️購入先:​古物市場(大阪豊中道具市場)☆こちらの商品は「ブランドの古物市場」から正規品の商品を購入し鑑定士様の元で鑑定済みの商品です。☆古物商許可証も取得しておりますので安心安全にお取引頂けます。☘️付属品：なし他にもヴィトン財布など多数出品してます#ブランド品のりぶら【種類例】ポルトトレゾール インターナショナル ポルトフォイユサラ ポルトモネクレディ マンダリン コンチネンタル ヴィエノワ ビエ ポルトカルトクレディ ポルトモネビエ Wホック ブラザ エリーズ コンチネンタル バルール マルコ アジェンダ ダミエアズール ヴェルニトレーナーやスウェット、オフショルやシャツなどのトップスに合います^^素材としてはレースや花柄、デニムストライプなどに♪おすすめスポットやイベントで！食事会やパーティーや誕生日や結婚式などの記念日やデートなどにもOK♪イヤリングやピアスなどのアクセサリーやヒールやパンプスであったりサンダルや厚底やスニーカーなどの履物にも！財布



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