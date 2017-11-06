ホワイトハウスコックス メッシュベルト 30インチ\n\n¥22,000(税込)

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WhitehouseCoxホワイトハウスコックスP1127MESH/ベルト30インチ32mm定価：¥22,000数年前に名古屋タカシマヤゲートタワーモールのユナイテッドアローズにて購入。数回着用のみでほぼ未使用に近い状態です。年間を通して使用出来ますが、これからの季節に最も使いやすいかと思います。ぜひ、いかがでしょうか？ただし、中古品につき、神経質な方はご遠慮下さい。よろしくお願いいたします。